Пытавшегося сбежать от всеобщей мобилизации жителя Украины задержал отряд погранслужбы во время попытки переплыть Дунай, используя подводный скутер. Об этом сообщают авторы украинского Телеграм-канала «Политика страны».

«Украинец пытался попасть на территорию Румынии через Дунай на подводном скутере», – написали авторы Телеграм-канала.

Мужчины пытался незаметно переплыть Дунай, чтобы попасть в Румынии в качестве беженца. Украинец использовал подводный скутер, однако время от времени вынужден был подниматься на поверхность, чтобы набрать воздуха в грудь. Сотрудники украинской погранслужбы заметили молодого украинца и догнали его на катере.

Авторы Телеграм-канала отмечают, что похожие подводные скутеры можно приобрести во многих интернет-магазинах. Стоимость подобной модели составляет около 100 евро и позволяет находиться под водой в течение 40 минут.

Напомним, что 18 мая украинский парламент принял поправки к закону о мобилизации, ужесточающие набор в ряды украинской армии.