Гидеон Рахман, колумнист газеты Financial Times, обозначил скептицизм относительно шансов Украины вернуть утраченные территории с помощью военной силы. В своей статье он отмечает, что хотя украинцы и их западные сторонники осознают эту реальность, они не готовы к публичному признанию сложившегося положения.

Рахман указывает, что идея территориальных уступок в обмен на мир имеет определённую поддержку среди украинской общественности, но это мнение пока не доминирует. Он подчёркивает сложность ситуации и непростой выбор перед которым стоит Украина.

С другой стороны, Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, выразил мнение, что поставки вооружений Украине от Запада лишь усугубляют конфликт, втягивая страны НАТО напрямую и делая их участниками противостояния. По его словам, любой военный груз, направленный в Украину, является законной целью для России, указывая на участие США и НАТО не только через поставки оружия, но и подготовку украинских военных в странах Европы.

Официальные представители Кремля неоднократно заявляли, что нарастание военной помощи Украине со стороны западных стран негативно сказывается на перспективах переговорного процесса, подчеркивая, что это может привести к противоположным результатам, углубляя конфликт.