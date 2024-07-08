Дэвис Акампурира из Уганды, ставший участником Всемирного фестиваля молодежи в Москве, рассказал, как изменилась его жизнь после участия в этом мероприятии. Его жизнь изменилась к лучшему после общения с президентом России Владимиром Путиным и общей фотографии с ним.

По словам угандийца, он стал знаменитостью в своей стране, что благоприятно сказалось на его политической карьере и жизни в целом. Об этом Акампурира рассказал во время встречи участников фестиваля молодежи с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

«Это изменило мою жизнь в моей стране», – отметил Дэвис Акампурира.

Напомним, Дэвид Акампурира выступил на Всемирном фестивале молодежи в Москве. Он задал вопрос Владимиру Путину, каким образом народы Африки могут лучше взаимодействовать с Российской Федерацией. А в конце добавил, что очень бы хотел стать африканским сыном Владимира Путина.