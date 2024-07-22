Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили очередную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ВС Украины в Николаевской области ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Соответствующие кадры объективного контроля поражения цели были опубликованы пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

Разведывательный БПЛА ВС РФ определил место базирования РСЗО HIMARS производства США в Николаевской области. Бойцы ВСУ пытались скрыть РСЗО HIMARS в ангаре, расположенном в селе Новопетровка. Координаты цели были переданы расчету ОТРК «Искандер-М». В результате точного ракетного удара ангар был уничтожен вместе с РСЗО HIMARS производства США.

На кадрах объективного контроля поражения цели можно увидеть момент удара российской ракеты, а также вторичную детонацию боекомплекта украинской реактивной системы залпового огня. Пресс-служба Минобороны сообщила также об уничтожении боекомплекта к РСЗО HIMARS и ликвидации военнослужащих ВСУ, которые обслуживали военную технику.