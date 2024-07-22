В Липцах Харьковской области авиабомба ФАБ-3000 разнесла в щепки здание с боевиками Национальной гвардии Украины.

Уточняется, что дом под пункт временного размещения приспособил 3-й батальон 13-й бригады ВСУ. Это сразу стало известно операторам разведывательных беспилотников ВС РФ, которые и наводили удар авиабомбой.

Помимо здания, на воздух взлетели несколько бронеавтомобилей и три пикапа противника. Также сообщается о ликвидации более 50 боевиков Нацгвардии и большом количестве раненых. На видео, опубликованном в Сети, можно оценить мощность взрыва после прилета бомбы с УМПК.

Авиабомбы ФАБ-3000 являются самым мощным оружием ВС РФ на данный момент. Боевая часть в них весит полторы тонны, что обеспечивает повышенное могущество боезаряда. По словам экспертов, после взрыва на месте атаки остается только лунный ландшафт, у боевиков противника нет никаких шансов выжить в случае попадания такого боезаряда.