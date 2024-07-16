Неподалеку от российской границы в Калининградской области в небе над Литвой были замечены два разведывательного борта НАТО, замаскированных под гражданские бизнес-джеты. Данные самолеты были переоборудованы из гражданских для военной разведки и теперь «работают под прикрытием».

Об их реальном назначении можно судить при помощи просмотра курсов полетов на онлайн-ресурсах, доступных широким массам. Судя по данным источников, турбовинтовый Saab 340 и реактивный Bombardier Challenger 650 изо дня в день летают кругами по одному и тому же маршруту, чего обычно не делают бизнес-джеты и региональные самолеты.

Российская разведка при помощи радиотехнических средств смогла зафиксировать с борта данных самолетов сигналы работы мощных АФАР-радаров и других разведывательных устройств.

Как сообщает военный корреспондент Юрий Котенок, оба борта были переоборудованы с целью ведения радиоэлектронной разведки. Их место базирования находится в литовском Шяуляе.