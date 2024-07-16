Экс-командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский, который пытался организовать угон российского самолеты Ту-22М3, не смог выйти на свободу под залог. Об этом рассказал его адвокат.

15 июля Червинский предстал перед судом в Кропивницком (ранее – Кировоград). Ему был назначен залог в сумме 9 миллионов гривен (примерно 219 тысяч долларов). Таких денег у бывшего разведчика нет, сообщил адвокат Андрей Иосипов.

Возможность все же выйти под залог у Червинского остается. При этом он должен будет выполнять целый ряд условий – не общаться с потерпевшими и свидетелями, а также не уезжать из города, где он фактически проживает в настоящий момент.

В апреле прошлого года Червинского задержала СБУ, заявив, что именно его провалившаяся попытка угнать российский дальний бомбардировщик стала причиной ракетного удара по кировоградскому аэродрому Канатово. В результате 17 военнослужащих ВСУ получили ранения, был ликвидирован командир части и уничтожено два боевых самолета украинских ВВС. За все это отвечать пришлось организатору неудавшегося угона.