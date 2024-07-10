Экскурсовод из Тюмени Виктория Бондарева рассказала об отдыхе в Казахстане и назвала основные преимущества и недостатки поездки в эту страну.

Она посетила Казахстан с мужем. В городе Бурабай на озере Боровом семейная чета находилась несколько дней. При этом купаться было не очень комфортно, так как вода слишком холодная.

Кроме того, тюменцы побывали в Астане. По словам Виктории, этот город поделен на две части, в одной из которых преобладают современные дома, выстроенные в степи небоскребы, а во второй – советские здания.

В Казахстане все свободно говорят на русском, поэтому пара не ощущала, что находится в другой стране. К минусам Бондарева отнесла высокие цены на все. При этом в Казахстане нет ничего, что нельзя было бы приобрести и в России.

Также экскурсовод порекомендовала во время отдыха обязательно побывать в Алма-Ате, которую окружают живописные горы и красивые природные пейзажи.