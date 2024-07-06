Таллинн, который относительно недавно был одним из любимых городов российских туристов, стремительно движется в пропасть. Сперва пандемия коронавируса, а затем и решение властей закрыться от России железным занавесом существенно сократили число желающих побывать в Эстонии.

В прошлом году количество туристов, прибывших в Таллинн на круизных судах, составило 163 человека, в 2024-м оно уменьшится до 150 тыс. путешественников. Это негативно сказывается на доходах местных ресторанов и отелей.

На автомобилях туристы также стали приезжать гораздо реже. По мнению экспертов, основными причинами являются “общая неопределенность”, а также спад в экономике, из-за которого путешественники значительно осторожнее выбирают места для отдыха.

В ресторане Olde Hansa, расположенном в Старом городе, рассказывают, что подавляющее большинство туристов предпочитают блюда подешевле, поэтому в меню увеличилось количество супов и легких салатов. Стейк из медведя, который является фирменным блюдом, все еще пользуется популярностью, но только среди постоянных клиентов.

С отелями та же ситуация. Если раньше туристы бронировали номера заранее, то сейчас многие делают это в последний момент, что не дает возможности что-то спланировать.