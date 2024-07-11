Побывавший на Байкале турист был шокировал высокими ценами на отдых и практически полным отсутствием сервиса. Он рассказал, что вместе с друзьями и их семьями ездил в село Максимиха, являющееся лучшим местом для знакомства с Байкалом.

“Наконец-то приехал в родную, озерную. И не один, а пригласил своих коллег с их семьями. Сразу же рванули в самое лучшее место на Байкале, в село Максимиха. Понимаю, что дорого, что короткий сезон. Но эти цены – просто космос, дороже, чем в Москве в четырехзвездочной гостинице”, – рассказал турист.

Также он отметил, что на курорте часто отключают свет, причем иногда на сутки или больше. В гостинице, которая обходится в немалые деньги, предусмотрены только завтраки, ужинов и обедов нет.

“И еще про наши новые кемпинги, или, как их сейчас называют, модульные дома. Для чего эти гранты и субсидии, если собственники этих якобы модульных домов ломят цены? Единственное, что все сглаживает, это погода”, – добавил автор.

Ранее стало известно, что в 2024 году отдых на Байкале обходится дороже, чем в Таиланде. Однако последний не привлекает сейчас внимания туристов из-за сезона дождей. и прохладной погоды. Поэтому многие ищут варианты для туризма в России, но цены на отдых внутри страны слишком высокие при низком уровне сервиса.