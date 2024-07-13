Турист, который после купания в море “потерял” гостиницу, в которую заселился, все же нашел ее и вернулся в свой номер.

39-летний крымчанин приехал в Анапу 7 июля. На железнодорожном вокзале он взял такси и отправился в гостиницу, за проживание в которой заплатил 20 тысяч рублей за 10 дней.

Мужчина заселился в номер и сразу же отправился погулять по Анапе. Когда начало вечереть, он вернулся и… не нашел свою гостиницу. Как заявлял он сам, заведение будто провалилось под землю.

Турист, все вещи которого остались в номере, блуждал по Анапе до утра в надежде все же найти место проживания. Утром он решил обратиться за помощью к журналистам. Мужчина рассказал, что помнит только темнокожую горничную, работавшую в заведении. Больше о нем он ничего не знал.

В местной газете туристу посоветовали найти таксиста, который отвез его от вокзала. Чуть позже жительница Анапы сообщила журналистам, что гостиница действительно существует, и назвала точный адрес. Однако теперь не удавалось найти отдыхающего.

Его несколько дней искали через громкую связь и плакаты на вокзале, пытались дозвониться по телефону, но все тщетно. Выручила все та же жительница Анапы – она связалась с администрацией гостиницы и выяснила, что мужчина уже отдыхает в своем номере.