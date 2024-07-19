Турецкие СМИ разгоняют панику из-за слабой загрузки отелей на местных курортах. Они пишут, что в июле, традиционно считается высоким сезоном, отдыхающих на 30 или даже 35 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлых лет.

В качестве причины некоторые СМИ называют “негативные сообщения” в Сети. По мнению экспертов, отдыхающие в последний момент отказываются ехать в Турцию и снимают бронирование из-за многочисленных публикаций о высоких ценах и ухудшившихся условиях обслуживания посетителей.

При этом снижать цены отельеры упрямо не хотят. Они заявляют, что в этом случае организация отдыха будет нерентабельной. Ведь нужно не только обеспечивать качественный сервис, но еще и платить зарплаты. В этом году даже те сотрудники, которые приходят на работу без какой-либо квалификации, хотят получать не менее 40 тысяч лир ежемесячно.

В результате весь туризм страны, некогда невероятно популярной в июле, держится на нескольких самых востребованных пятизвездочных отелях. Они хоть и предлагают высокие цены, но за счет схемы “Все включено” и качественного сервиса все же обеспечивают себе хорошую загрузку.