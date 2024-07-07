Для россиян, которые ищут самый бюджетный вариант отдыха, лучше всего подойдет Абхазия. Проезд туда из Москвы, проживание и питание обойдутся от 29 000 рублей за одного человека, рассказал эксперт в области туризма Николай Мельник.

Он отметил, что неплохим выбором станет аренда домика-кемпинга в Очамчире, который обойдется в 30 700 рублей. Такое жилье оснащается кондиционером и является весьма комфортным.

Также всегда можно найти приемлемые и недорогие варианты в Сухуме и Гагре.

Мельник отметил, что сейчас, когда в Турции проходят протестные акции, путевки в эту страны тоже начали дешеветь из-за снижающегося спроса. Так, в трехзвездочном отеле с системой “все включено” можно отдохнуть всего за 40 тысяч рублей.