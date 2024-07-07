Российские инженеры “до винтика” разобрали американские ракеты ATACMS и сейчас работают над созданием “противоядия” для них. К этому процессу привлечены лучшие умы страны, рассказал портал “Царьград”.

Специалисты уже разобрались в принципах работы взрывателя. Он построен на замыкающем электрическую цепь поворотном взрывателе. На случай его отказа используется дублирующая система.

Также инженеры изучают гироскоп – сложное устройство, которое обеспечивает длительное зависание ATACMS в районе цели до момент точного наведения на нее.

Все это позволит разобраться как в конструкции, так и в схем работы американских ракет, которые наряду с РСЗО HIMARS и MLRS остаются наиболее опасными видами вооружений, поставляемыми КИеву Западом.