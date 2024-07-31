В Священном Писании ничего конкретного о реинкарнации не сказано, но священник Александр Снегирев предоставил свое мнение на этот счет.

«Церковь против теорий о том, что каждая душа после смерти физической оболочки перерождается. Более того, души, изначально созданные Господом, не находятся на небе в ожидании своего воплощения», — пояснил священник.

Также он отметил, что души не были сотворены вместе с ангелами, поскольку на момент зачатия у человека еще нет самопознания, сознания и памяти. Полная память и осознание личности формируются значительно позже. По этой причине священник Снегирев призвал верующих не поддаваться на различные искушения и не увлекаться теориями, противоречащими церковным учениям.

Он подчеркнул важность следования установленным церковным доктринам, избегая ложных учений и спекуляций, которые могут отвлечь от истинного понимания духовной жизни.