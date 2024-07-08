Три российских гиперзвуковых ракеты «Кинжал» нанесли удар по военным целям в Киеве. Такую информацию передает Телеграм-канал «Военная хроника». Отмечается, что одной ракетой была поражена цель на юго-западной части города. Именно там расположен аэродром Жуляны, где базируется военная авиация ВСУ.

«По предварительным данным, не менее трех “Кинжалов” по целям в Киеве. Один на юге/юго-западе, возможно снова аэродром Жуляны», – сообщили авторы поста.

Министерство обороны России пока никак не прокомментировало данную новость. Однако сообщения о взрывах в Киеве подтверждаются появившимися в украинских пабликах видеозаписях.

В Телеграм-каналах массово начали распространяться кадры с запечатленными на них столбов дыма, скопившимися над киевским небом. Кроме того, появилась информация о взрывах в районе военного предприятия «Артем», где производятся авиационные управляемые ракеты. Отмечается, что всего в украинской столице прогремело три взрыва.