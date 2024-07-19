Экс-президент США и кандидат на пост американского президента Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что Россия якобы решила начать спецоперацию на Украине, так как увидела некомпетентную работу администрации Джо Байдена. Это первое публичное выступление Трампа после покушения на его жизнь на минувшей неделе.

«Они увидели, что эти люди (администрация президента США Джо Байдена – ред.) некомпетентны», — подчеркнул Трамп.

По мнению бывшего лидера США, толчок к началу Россией СВО дал вывод войск США из Афганистана. Трамп назвал такие действия под руководством Байдена «полным провалом».

Ранее во время своего выступления Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он поспособствует прекращению каждого вооруженного конфликта во всем мире, «созданного нынешней администрацией Байдена», в том числе и конфликта на Украине. Трамп заявил, что сможет достичь урегулирования украинского конфликта до принесения президентской присяги 20 января 2025 года.