На недавнем митинге в Сент-Клауде, штат Миннесота, бывший президент США Дональд Трамп вступил в защиту охранницы из Секретной службы, которая подверглась критике в связи с её реакцией во время покушения на него.

Трамп выразил возмущение по поводу сомнений в профессионализме агента, в особенности тех, которые затрагивали вопросы её физической подготовки и роста.

На недавнем митинге в Сент-Клауде, штат Миннесота, бывший президент США Дональд Трамп вступил в защиту охранницы из Секретной службы, которая подверглась критике в связи с её реакцией во время инцидента, расцененного как попытка покушения на него.

Трамп выразил возмущение по поводу сомнений в профессионализме агента, в особенности тех, которые затрагивали вопросы её физической подготовки и роста.

«Эта женщина, стоявшая справа от меня, — прекрасный человек. Она защищала меня с максимальной отдачей. Она даже готова была принять пулю за меня», — подчеркнул Трамп, выступая перед своими сторонниками.

Контекст критики был поднят после того, как консервативный обозреватель и подкастер Мэтт Уолш из The Daily Wire заявил на платформе социальных сетей X: «В Секретной службе не должно быть женщин. Там должны быть только самые лучшие, а среди лучших в этой работе нет женщин». Эти слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях, где многие выразили поддержку равенству полов в сфере обеспечения безопасности.

Трамп в своём выступлении также коснулся темы непрофессионального отношения медиа, называя его «фейковыми новостями» и обвиняя их в несправедливости и предвзятости в отношении своих сотрудников. По словам Трампа, медиа не только несправедливо оценивают ситуацию, но и игнорируют храбрость и профессионализм его охранников.