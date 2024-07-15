Дональд Трамп заявил, что вполне мог погибнуть во время стрельбы на митинге в Пенсильвании, но чудом остался жив. По его словам, врачи были шокированы невероятным везением кандидата в президенты США.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — рассказал Трамп.

Политик также отметил, что после выстрела хорошо сработала Секретная служба. Ее сотрудники в минимальные сроки проделали фантастическую работу, чтобы найти и нейтрализовать стрелка.

Напомним, снайпер стрелял в Трампа с расстояния в 100 метров. Однако попал только в ухо политику, у которого началось кровотечение. По мнению советника Трампа, кандидат как раз повернул голову к большому экрану, поэтому пуля попала не туда, куда целился нападавший.