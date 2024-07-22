Интернет-портал ListChallenges составил список самых красивых актрис за всю историю Голливуда. В этот список вошли звездные актрисы разных лет, запомнившиеся зрителям не только своей игрой, но и привлекательной внешностью.

Среди самых красивых голливудских актрис числятся Грейс Келли, Элизабетт Тейлор, Вивьен Ли, Брижит Бардо, Сальма Хайек, Рэкел Уэлч, Кэтрин Зета-Джонс. и многие другие. Однако в тройку лидеров их имена не вошли.

Третье место авторы рейтинга решили отдать великолепной американской актрисе Анджелине Джоли. Она является обладательницей премии «Оскар» и трех премий «Золотой глобус». Актриса снялась во многих проектах, но мировую славу ей принесла совместная работа с Брэдом Питтом «Мистер и миссис Смит». Именно этот фильм положил начала долгих отношений актеров, плавно переросших в совместную жизнь. К сожалению, семейной идиллии в итоге пришел конец, но их актерский дуэт навсегда запомнился зрителям. С тех пор Джоли считается эталоном женской красоты.

На втором месте в рейтинге ListChallenges значится имя американского секс-символа 60-х – Мэрилин Монро. Актриса, певица и модель прославилась на весь мир. От нее сходили с ума мужчины, ею восхищались женщины, она была кумиром миллионов людей по всему миру. Образ Монро до сих пор копируют множество знаменитостей. Мэрилин сыграла во многих фильмах, в том числе и драматических. Однако комедии «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Как выйти замуж за миллионера» являются самыми узнаваемыми.

А вот самой красивой актрисой и женщиной, судя по рейтингу ListChallenges, является актриса и модель Моника Беллуччи. Знаменитость родилась в Италии и собиралась стать юристом. Но с 16 лет начала модельную карьеру. А в 1996 году Моника снялась в фильме «Квартира», принесшем ей первый актерский успех. Но самой узнаваемой ее киноработой является роль Малены в одноименной драме Джузеппе Торнаторе.