Американское издание опубликовало статью, автор которой считает, что коллективный Запад должен выступить открыто за отказ Украины вступать в Североатлантический альянс. Это необходимо, чтобы достичь мирного соглашения с Россией. Журналист отмечает, что Украине необходимо восстановить свой прежний нейтральный статус. А западные страны обязаны признать нейтралитет Украины ради достижения мира на ее территориях.

«Со своей стороны, западные лидеры должны публично признать нейтральную позицию Украины», – говорится в материале издания.

Автор статьи отмечает, что обещания западных политиков о возможном вступлении Украины в НАТО несут больше риска для страны, чем пользы. Кроме того, чтобы начался переговорный процесс с Россией о достижении мира, Киев должен отказаться от притязаний на утраченные территории, как этого требует президент Украины Владимир Зеленский. В противном случае Москва даже не станет идти на переговоры, заключил журналист.