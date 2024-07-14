В финальном матче Евро-2024, который пройдет между национальными командами Испании и Англии сегодня, 14-го июля, победу одержат игроки Туманного альбиона. Об этом в своем Телеграм-канале написал известный российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Сегодня Англия станет чемпионом Европы по футболу!!!», – написал телеведущий.

По его словам, в сегодняшнем поединке побед одержит сборная Англии, а испанские футболисты займут почетное второе место на турнире Евро-2024. Губерниев обосновал свои предположения фразой – «такова футбольная жизнь».

Напомним, что финал Евро-2024 будет сыгран сегодня вечером на берлинском стадионе «Олимпиаштадион». Начало футбольного матча Испания-Англия назначено на 22:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Франсуа Летексье. В полуфинале сборная Англии обыграла Нидерланды со счетом 2:1, а сборная Испании вышла победителем из схватки с Францией.