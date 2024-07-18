В Новоселовке Первой на Покровском направлении боевики ВСУ стремительно удирают с позиций. Уже традиционно они оставляют на позициях убитых и раненых сослуживцев, даже не пытаясь их эвакуировать.

Об этом агентству ТАСС рассказал военнослужащий группировки войск “Юг”, командир танка Т-80 с позывным “Литвин”.

По словам военного, бежать из Новоселовки Первой и окрестностей этого населенного пункта боевикам ВСУ особо некуда, так как группировка противника почти полностью находится в окружении. Если какие-то пути отхода и сохранились, они находятся под огневым контролем российских войск.

Напомним, Покровское направление остается одним из наиболее сложных для ВСУ, о чем главком Александр Сырский на последнем заседании Ставки доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.