На территории ЛНР ликвидирован грузинский наемник Бондо Гагнидзе, сообщает грузинский портал Tabula. 47-летний Гагнидзе служил в составе 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время боестолкновения он получил пулевое ранение и погиб.

Согласно сообщению, Гагнидзе служил во втором механизированном батальоне “Самурав”. Сослуживцы не смогли эвакуировать его тело, что осложнило возвращение останков на родину.

Ранее в Донецкой народной республике за участие в боях на стороне ВСУ заочно осудили наемников из Грузии и Латвии. Их признали виновными по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Ранее представитель Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе сообщил, что “Грузинский национальный легион”, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, набирает наемников в Европе, после чего они проходят подготовку в Польше.