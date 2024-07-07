Дьявол и бесы когда-то служили Господу, однако потом выбрали сторону тьмы. Сейчас они пытаются заставлять грешников совершать плохие поступки, однако победить их можно.

Попадая в тело грешника, которое не защищено от демонических сил, бесы диктуют ему, что нужно делать. Со временем у человека начинаются проблемы с психикой и физическим здоровьем. Чтобы тьма полностью его не поглотила, нужно сопротивляться дьяволу.

Сатана и бесы ненавидят все, что создал Господь. В том числе и людей, которых лишь используют в качестве инструмента. Однако точное соблюдение заповеди, причащение и исповедь даруют верующему силу Божественной любви. Это весьма мощная защита, пробить которую дьяволу не по силам. Он будет искушать, однако стойкое противление преодолеть не сможет.

Праведник, который посещает службы, молится от чистого сердца, неуязвим перед темными силами. Если же человек не носит крест и не ходит в Церковь, бесы начинают активно его искушать и внушать неправедные мысли.