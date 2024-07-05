Священник Павел Островский напомнил, что РПЦ выступает против вступления в интимную близость до брака, а также объяснил, с чем связан данный запрет.

По его словам, воздерживаясь от вступления в интимную связь, человек воспитывает сам себя. Также он показывает, что для него важно не только совокупление тел, но еще и психоэмоциональная близость, духовная связь с партнером.

Телесная близость без духовной не доставляет никакого удовольствия. Безбрачная жизнь, в которой многие пытаются найти веселье и развлечения, приведет только к сильному разочарованию, рассказал батюшка.