Священник Павел Островский напомнил, что РПЦ выступает против вступления в интимную близость до брака, а также объяснил, с чем связан данный запрет.
По его словам, воздерживаясь от вступления в интимную связь, человек воспитывает сам себя. Также он показывает, что для него важно не только совокупление тел, но еще и психоэмоциональная близость, духовная связь с партнером.
Телесная близость без духовной не доставляет никакого удовольствия. Безбрачная жизнь, в которой многие пытаются найти веселье и развлечения, приведет только к сильному разочарованию, рассказал батюшка.
“Если человек духовно воздерживается, точнее, по-плотскому воздерживается, то есть он хочет, чтобы дух был бодр”, – объяснил он, призвав верующих не грешить, оставаться праведными и искать гармонию между всеми жизненными сферами.