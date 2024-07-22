Православные христиане считают, что после смерти человека его душа пребывает на земле еще целых сорок дней. Однако священник Виталий Зорин рассказал, что в этом есть некое заблуждение. До того момента, как душа отправится в рай или ад, она действительно, по словам священнослужителя, некоторое время проводит на земле, но не сорок дней подряд.

Как подчеркнул священник, по христианской традиции не зря нужно предавать тело усопшего земле лишь на третий день, так как именно в этот период душа все еще находится в нашем мире. Дух человека за это время пытается понять, что произошло, видя скорбь своих близких.

А вот на четвертый день душа должна пройти все испытания, и Господь Бог показывает, какова будет загробная жизнь в раю и аду. Именно поэтому в первые сорок дней родственникам нужно молиться за душу умершего.

Батюшка подчеркнул, что обязательно нужно молиться за упокой души умершего и просить у Всевышнего прощения за все его прегрешения.