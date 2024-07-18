Голливудские актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц объявили о своей помолвке в октябре минувшего года. Уже прошло достаточно времени, но о предстоящей свадьбе пока пара молчит. И состоится ли вообще торжество, неизвестно. Друзья знаменитостей забили тревогу по этому поводу.

Издание In Touch Weekly сообщило, что у Ченнинга очень плотный график, именно поэтому затягивается подготовка к свадьбе. Молодые пока даже не определились с датой свадьбы, что очень огорчает семью Зои.

Отец актрисы Ленни Кравиц уже не просто намекнул, а напрямую сказал Татуму, что следует немного снизить темпы с работой, и найти время на жизнь. Ведь кинокарьера и деньги никогда не заменят семейного счастья. Друзья актера также опасаются, что занятость на работе может привести к тому, что Ченнинг и Зои могут в итоге расстаться.

По слухам, свадьба назначена на 2025 год, но это еще не окончательная дата, ведь Ченнингу предстоит сняться в семи кинопроектах. Друзья пары сообщают, что Зои очень уважает работу своего жениха и терпеливо относится ко всему происходящему, но они опасаются, что ее также напрягает эта ситуация.