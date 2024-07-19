Супруг популярной голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон комик, актер и сценарист Колин Жост высказался о своем отношении к поцелуям жены с коллегами-актерами. По его словам, он научился не ревновать Скарлетт к работе, ведь в противном случае в их браке возникли бы серьезные проблемы.

К слову, актриса довольно часто задействована в романтических линиях в проектах, где ей предстоит сниматься. Так Скарлетт приходилось изображать на экране любовь с Брэдли Купером, Хью Джекманом, Мэттом Дэйманом и другими знаменитыми актерами-мужчинами.

Недавно актриса снялась в романтической комедии «Покажи мне Луну», где ее партнером на площадке стал актер Ченнинг Татум. В этой картине эпизодическую роль сыграл и супруг Йохансон.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост сыграли свадьбу в 2020 году. До этого они состояли три года в романтических отношениях. В 2021 году актриса подарила супругу сына, которого назвали Космо. Также у Скарлетт есть 10-летняя дочь Роуз, рожденная в браке с французским журналистом Роменом Дориаком.