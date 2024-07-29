28 июля 2024 года российский истребитель Су-35С установил рекорд, успешно сбив украинский МиГ-29 с беспрецедентного расстояния в 213 километров. Это стало возможным благодаря использованию ракеты Р-37М.

Инцидент произошел вечером 28 июля. По данным источников, российские пилоты подтвердили успешный пуск ракеты, спустя некоторое время с радаров исчез истребитель Воздушных сил Украины МиГ-29.

“Факты подтверждены, слова летчика, объективный контроль, заявление ВСУ. МиГ-29 уничтожен на расстоянии 213 км. Никому в мире такого не повторить”, – сообщает канал «Воевода вещает».

Ракета Р-37М является одной из самых дальнобойных в классе “воздух-воздух” в мире. Максимальная дальность ее действия – до 300 километров. Система вооружения активно используется на таких моделях российских истребителей, как МиГ-31, Су-30См и Су-35С.

Это событие демонстрирует не только возможности российской военной авиации, но и продвинутый уровень разработки вооружений, способных влиять на стратегические решения и действия на поле боя.