Издание South China Morning Post был опубликован снимок, как стюардесса придерживает оторвавшуюся дверь от кабинки туалета во время полета самолета авиакомпании Cathay Pacific. Как уточняется в издании, данный снимок, по всей вероятности, был сделан одним из пассажиров рейса. На другом фото можно увидеть, как другие бортпроводники пытаются починить дверь.

Как рассказали пассажиры, через три минуты после взлета самолета, оторвалась дверь от туалета. Сидящая рядом стюардесса, ухватила дверь руками и держала ее, когда борт набирал высоту. По словам специалистов, по всей вероятности дверь оторвалась из-за ослабления винтов. Если бы стюардесса не придержала бы оторванную конструкцию, то она могла бы упасть на кого-нибудь из пассажиров и нанести вред здоровью.

Как сообщает издание The Independent, борт следовал из Гонконга в Нью-Йорк. Продолжительность полета составляла 16 часов. Все это время бортпроводники пытались обеспечить безопасность пассажиров, поэтому придерживали дверь собственными силами.

По словам инженера Дэррила Чан Чун-хоя, протокола для такого инцидента нет. Но в любом случае, бортпроводники должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Поэтому действие членов экипажа являются верными.