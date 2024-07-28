В Донецкой Народной Республике, зафиксирована серия атак с использованием украинских беспилотников-камикадзе. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации на своей странице в Telegram.

Атаки были совершены в разное время дня в нескольких населенных пунктах. В 14:15 мск беспилотник атаковал Еленовку, а затем в 15:10 и 18:10 два удара были нанесены по Петровскому району города Донецка. Отмечается, что использовались беспилотные летательные аппараты, предназначенные для ударов по наземным целям.

Кроме того, по данным представительства, украинская армия выпустила 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и 18 таких же снарядов по Донецку в течение дня. Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является значительным промышленным центром региона с населением, превышающим 250 тысяч человек до начала конфликта. В городе действуют крупные химические и угледобывающие предприятия, что делает его стратегической целью в зоне конфликта.

Эти атаки свидетельствуют о продолжающемся напряжении в регионе, где обе стороны конфликта используют тяжелую артиллерию и передовые технологии, включая дроны, для достижения своих военных целей.