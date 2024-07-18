Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) будет отбывать наказание в Кирово-Чепецке, в исправительной колонии №5. Эта ИК предназначена специально для сотрудников силовых структур.

Супруга Стрелкова Мирослава Регинская в своем Telegram-канале написала, что по официальным данным, мужа уже этапировали в колонию.

Напомним, в июле 2023 года Гиркин был задержан правоохранителями за призывы к экстремизму в Сети. Он написал два поста, связанных с Крымом и довольствием военнослужащих ВС РФ. На суде он виновным себя не признал.

25 января 2024 года это сделал суд, который приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы. Помимо этого, ему запретили администрировать сайты на протяжении трех лет после выхода на свободу. Добиться пересмотра приговора в апелляционной инстанции не удалось.