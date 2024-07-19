Старший сержант ВС РФ Семен Шакирьянов в условиях быстрого наступления противника защитил от осколков артиллерийских снарядов станцию спутниковой связи. Для этого ему пришлось использовать собственный бронежилет, рискуя попасть под огонь противника.

Подразделения ВСУ внезапно перешли в атаку, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Перед этим группа Шакирьянова попала под артиллерийский обстрел, в зоне которого оказалась станция спутниковой связи.

Осознавая, что без возможности связываться с командованием будет нарушена координация действий, старший сержант снял бронежилет и набросил его на оборудование.

В результате станция осталась невредимой, а подразделение Шакирьянова не потеряло связь с другими частыми и командованием.

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