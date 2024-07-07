ВКС России обрушили на позиции ВСУ “стальную лавину”, задействовав кассетные авиабомбы РБК-500 с унифицированными модулями планирования и коррекции.

Боевики затаились в лесном массиве, однако разведывательные БПЛА обнаружили вражескую позицию. К ее уничтожению было решено привлечь авиацию и она не подвела. На противника обрушилась лавина стальных шариков, каждый из которых сам ищет для себя цель и поражает врага струей газа и раскаленной меди.

Благодаря кассетной боевой части авиабомбы РБК-500 накрывают колоссальные площади, сопоставимые с размерами футбольного поля. При этом шансы на выживание противника минимальны.

Напомним, ВСУ применяют американские кассетные боеприпасы, причем бьют они в основном по гражданскому населению в попытках его запугать. Так, в Севастополе враг использовал ракеты ATACMS с такой боевой частью для террористического удара по пляжу, в результате чего погибли 4 человека.