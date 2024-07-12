Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон совместно с Киевом работает над “силовым ответом” России из-за инцидента с детской больницей “Охматдет” в Киеве.

“Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично”, – грозно заявил Салливан.

Украина и Запад обвиняет в инциденте Россию, хотя на видеокадрах и фото хорошо видно, что на здание больницы упала ракета норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Кроме того, характер повреждений указывает на то, что прямой атаки на медучреждение не было.

В Минобороны России ранее заявили, что это далеко не первая такая провокация Украины. Киев безосновательно обвиняет РФ в поражении гражданских объектов, хотя оно является результатом использования средств ПВО в жилых кварталах.