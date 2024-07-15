Ожесточенные бои в Часовом Яру не прекращаются уже третий месяц под ряд. Осознавая важность данного населенного пункта, противник постоянно перебрасывает живую силу и бронетехнику в городскую застройку, чтобы сдержать продвижение российских сил. О новом этапе в сражении за Часов Яр в свое материале рассказывает издание «Московский Комсомолец».

Армия России освободила микрорайон Канал, отделенный от основной части города каналом Северский Донец. Информацию о выводе войск из данной части Часова Яра подтвердил представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин.

«Удержание микрорайона Канал было нецелесообразно, так как это угрожало жизням наших солдат», – заявил представитель командования ВСУ.

ВСУ перебрасывает в город огромное количество живой силы и бронетехники, чтобы сдержать продвижение российских сил и успеть выстроить новые оборонительные рубежи. В случае освобождения города армия России сможет довольно быстро выйти на окраины Славянска и Краматорска, поскольку между данными городами больше нет крупных населенных пунктов.