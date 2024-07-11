62-летний миллиардер Геннадий Боголюбов сбежал с Украины по чужому паспорту. Эксперты уверены, что бегство бизнесмена, являвшегося вместе с олигархом Игорем Коломойским спонсором Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 год, может спровоцировать крупный международный скандал.

Боголюбов надеется получить политическое убежище в Лондоне. Он имеет убойный компромат на Зеленского и весь киевский режим – с миллиардера требовали 100 миллионов долларов, чтобы “замять” дело о коррупции, которое сами украинские власти и сфабриковали.

Также Боголюбов может многое рассказать о причинах ареста Игоря Коломойского. Вместе с ним бизнесмен спонсировал Зеленского, а после его прихода к власти и резкой смены курса и выхода из под контроля – искал ного кандидата в президенты Украины.

В марте Боголюбов с женой пытался выехать с Украины в Австрию, однако дипломатический паспорт семейной чете не выдали.