Подразделения украинской армии вышли из населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем материале сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на официальное заявление представителя группировки ВСУ «Хортица» Назара Волошина.

По его словам, силы обороны Украины оставили позиции в Урожайном, расположенном в Донецкой Народной Республике. Волошин отметил, что подразделения украинской армии были вынуждены покинуть ранее занимаемые позиции, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации разрушили практически все здания в населенном пункте Урожайное.

Первые сообщения о бегстве украинской армии с занимаемых позиций в поселке Урожайное в ДНР появились в Сети еще 11 июля, однако тогда командование группировки «Хортица» опровергало данную информацию. При этом Минобороны России сообщило о полном освобождении Урожайного 14 июля группировкой российских сил «Восток».