Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что демобилизации в рядах ВСУ не будет до полного завершения боевых действий на территории страны. Об этом сообщают авторы украинского Телеграм-канала «Политика страны».

По словам спикера украинского парламента, ему не известна ни одна страна в мире, которая бы проводила демобилизацию в рядах своей армии во время боевых действий.

«Вернее, я знаю такую страну – это Украинская Народная Республика 1919 года…», – добавил Стефанчук.

Глава Верховной рады отметил, что руководство современной Украины не хочет повторять исторических ошибок своих предшественников, поэтому демобилизации в рядах армии не будет до полного урегулирования конфликта.

Напомним, что Украинская Народная Республика прекратила свое существование в ноябре 1920 года после того, как в Каменец-Подольский зашли передовые подразделения Красной армии, а правительство УНР убежало в изгнание.