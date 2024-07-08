Почти два года в зоне проведения спецоперации сражаются бойцы отряда специального назначения «Вега», входящего в состав 24-й бригады российского спецназа. Сформированное из добровольцев подразделение из Новосибирска стало одним из самых эффективных в зоне СВО, в частности, они внесли большой вклад во время освобождения Авдеевки.

Журналист издания «Аргументы и Факты» собственными глазами увидел, как российские спецназовцы в зоне СВО уничтожают вражескую силу и технику. Военкор пообщался с офицером спецназа с позывным «Рич». Командир рассказал, что весь его отряд состоит из высокомотивированных военных, пришедших на фронт добровольцами.

Особые успехи отряд «Вега» делает с помощью дронов-камикадзе. Сейчас бойцы получили в свое распоряжение специальные двойные батареи, позволяющие запускать FPV-дроны на достаточно большое расстояние – до 30 километров.

Боец с позывным «Бот» рассказал, как его сослуживец с позывным «Кот» показал великолепные способности по управлению FPV-дронами. По его словам, на одном из направлений, «Коту» удалось при помощи дронов-камикадзе уничтожить порядка десяти единиц вражеской бронированной техники. Он отметил, что враг был в истерике.

«Там механики-водители ВСУ отказывались просто выезжать на задачи. Мы жгли все. За это Рич, как командир, получил Орден Мужества, а Кот был награжден медалью “За отвагу”», – подчеркнул «Бот».