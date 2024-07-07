Вакансии, за которые работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, были названы специалистами по рынку труда. Так лидирующие позиции занимают должности агентов по недвижимости.

По данным сайта «Авито Работа», на портале появилась вакансия риелтора с указанной зарплатой – 700 тысяч рублей. На такую зарплату ищут специалиста в сфере продажи недвижимости в Астрахани. Отмечается, что компания готова даже взять специалиста без должного опыта работы, но готового быстро обучаться. В обязанность сотрудника будет входить анализ рынка недвижимости и его объектов, осуществление подбора подходящих вариантов и предварительная оценка, организация сделок.

На портале hh.ру также есть вакансия на должность брокера для продажи и аренды элитной недвижимости. Зарплата указана в диапазоне от 290 тысяч рублей до 7.1 миллиона рублей в месяц.

Заявленная вакансия менеджера по продаже международной недвижимости предлагают оплату от 300 тысяч рублей до 8.8 миллионов рублей.