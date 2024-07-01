В Штате Огайо (США) сотрудница социальной службы сперва домогалась своего 13-летнего подопечного, а затем ворвалась с пистолетом в дом его семьи. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail.

24-летняя девушка совратила 13-летнего подростка, о чем в полицию заявила его мать. Полицейские нашли в телефоне сотрудницы социальной службы интимную переписку с красочными видео и фото. Девушка была арестована, но за нее внесли залог 50 тысяч долларов, что позволило ей выйти на свободу.

Долго это не длилось – обиженная на мать подростка американка ворвалась с пистолетом в его дом и заявила, что ей испортили жизнь обращением в полицию. Правоохранителям ничего не оставалось, кроме как снова задержать неуемную девушку. На этот раз она получила 4 года и 9 месяцев лишения свободы и отправилась в тюрьму.