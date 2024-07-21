Президент Украины Владимир Зеленский не хочет долго находиться в стране, он постоянно находится в разъездах, улетая в Европу, в США, куда угодно. Об этом рассказал бывший советник украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он пояснил, что Зеленский сам довел страну до катастрофы.

“Зеленский во время этой кровавой мясорубки, он уже даже не сидит на Украине, он все время мечется. Под ним на Украине горит как на горячей сковородке, поэтому он уже мечется и клянчит все время эти деньги, там помощь, призывает там мир куда-то, чтоб мир там поддерживал Украину и прочее, и прочее. Кто довел Украину до этого состояния? Зеленский”, – заявил политик.

Также он отметил, что дальше Украину ожидают еще более сложные времена. Она вскоре останется без нефтепродуктов, поэтому поддерживать работу генераторов, используемых для компенсации недостатка электроэнергии уже не получится.

“Генераторы будут без горючего, раз они будут без горючего сдохнет вообще все: остатки экономики на Украине, никакого ВВП не будет”, – объяснил Соскин.

Экс-советник напомнил, что Зеленский с 21 мая этого года является узурпатором, так как его президентские полномочия уже истекли.