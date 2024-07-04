Руслан Ханумак, который длительное время был актером студии “95 квартал”, а затем доверенным лицом Владимира Зеленского на выборах в президенты , сбежал с Украины.

Он является военнообязанным, но несмотря на это уехал в Соединенные Штаты, где воссоединился с сыном, ранее отправленным туда.

Ханумак заметил, что на Украине его могут сколько угодно считать предателем. Зато теперь его сын будет расти с любящим отцом.

Эксперты считают, что Ханумак выехал с Украины не без помощи президента Владимира Зеленского. Также помощь ему мог оказывать и Андрей Ермак, возглавляющий Офис главы государства. Они решили отправить друга подальше от страны, где продолжаются боевые действия.

Ранее Ханумак заявлял, что хочет уехать с Украины из-за страха перед смертью.