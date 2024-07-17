76-летняя певица София Ротару уже много лет не появляется на публике и не общается с журналистами. Народная артистка СССР ушла в тень, и теперь проводит время с родными и занимается своим здоровьем.

Но журналисты узнали, что певица уехали из Украины и поселилась в Италии. Много лет подряд София Ротару предпочитала летать на Сардинию, популярный итальянский курорт.

Артистка решила переехать на Сардинию, поэтому приобрела там шикарный особняк с видом на море за 4 миллиона долларов. Также Ротару прикупила себе яхту за миллион евро. Все имущество артистка оформила на своего единственного сына Руслана.

Сын певицы также проживает на Сардинии вместе со своей супругой. Их взрослые дети давно уже перебрались в США.

Внуки певицы часто прилетают их Соединенных Штатов погостить у родителей и своей звездной бабушки. Известно, что 23-летняя внучка певицы, модель София Евдокименко состоит в отношениях с американским миллиардером. А 30-летний внук Анатолий пошел по стопам бабушки и занимается музыкой.