В ходе боев под Клещеевкой в ДНР российский снайпер ликвидировал двоих украинских боевиков, входивших в состав националистического батальона «Карпатская сечь» (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). Подробности в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты».

Снайпер армии России ликвидировал в зоне боевых действий 24-летнего Максима Кузива и 26-летнего Андрея Степанца. Боевики ВСУ до начала специальной военной операции преподавали в школе предмет национально-патриотического воспитания и принимали участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) киевского режима против мирного населения Донбасса.

Позже украинские боевики вступили в националистический батальон «Карпатская сечь», где военному делу их обучали военные специалисты стран НАТО. Позже Кузив и Степанец были переведены в состав 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. О гибели националистов от пуль российского снайпера сообщили в украинских военных пабликах.