На Украине появилась платная услуга по перелому конечностей под анестезией и наблюдением врача. Таким образом в Днепре (ранее Днепропетровск) мужчинам предлагают избежать мобилизации. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает украинский телеканал ТСН.

По словам украинских журналистов, новый вид «бизнеса» придумали предприимчивые дельцы из Днепра. В местных пабликах начали появляться объявления с предложениями оформить официальную отсрочку от мобилизации путем перелома конечности под наблюдением опытного врача. При этом бизнесмены предлагают совершать перелом под «качественной анестезией».

Стоимость услуги зависит от сложности перелома, а постоянным клиентам предусмотрены скидки. Однако вскоре данные объявления были удалены из Сети.

Напомним, что на Украине с 24-го февраля 2022 года действует режим военного положения, а с 25-го февраля 2022 года украинским президентом Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации.