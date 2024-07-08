В пресс-службе Следственного комитета России рассказали о задержании троих иностранных граждан по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала “Матч-ТВ”.

“Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании им меры пресечения. Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ по Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах”, – сообщила пресс-служба ведомства.

Нападение на девушку произошло в ночь на 7 июля. В половине третьего ночи она шла в сторону Останкинского пруда, возвращаясь с работы домой. Первого подозреваемого задержали уже через 40 минут после случившегося, еще двоих также взяли по горячим следам.

На канале “Матч-ТВ” подробностей раскрывать не стали, замдиректора “Газпром-медиа” Тина Канделаки лишь заявила, что пострадавшей оказывается всяческая поддержка.