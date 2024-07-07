Противник пытается уйти от ракетно-бомбовых ударов ВС РФ под землю, используя советские бункера, пещеры и систему метрополитена. Однако армия России начала планомерно уничтожать подземную инфраструктуру ВС Украины. Об этом сообщает военкор Александр Сладков со ссылкой на своего информатора Геннадия Алехина.

«Мы усиленно разрушаем подземные цеха, бомбоубежища и коммуникации старых советских заводов в Харькове. Мы разрушаем метро Харькова», – отметил военкор.

По его словам, командование ВС Украины активно использует метрополитен в Харькове для размещения там иностранных наемников и инструкторов из США, ФРГ и Франции. Поэтому армия России начала наносить удары по подземных коммуникациям для ликвидации иностранных специалистов в рядах ВСУ.

При этом противник пытается уйти еще глубже под землю, используя любую возможность. Военкор отметил, что украинские боевики активно используют разветвленную сеть пещер под Липцами в приграничных районах Харьковской области. Однако российские удары не проходят без следа, поскольку большая часть подразделений ВСУ в настоящий момент укомплектована примерно на 30%, а подготавливать новые резервы в тылу командование украинской армии не успевает.